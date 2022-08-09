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Нехватка рабочей силы в мире в ближайшее время может превысить 100 млн человек

09 августа 2022 07:57
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В мире растет безработица, одновременно не хватает рабочих рук. Такой парадоксальной ситуации глобальный рынок труда не видел уже много десятилетий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нехватка рабочей силы в мире в ближайшее время может превысить 100 млн человек-1

Согласно отчету Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, в ближайшее время нехватка рабочей силы может превысить 100 миллионов человек. Особенно остро проблема стоит сейчас, во время летнего сезона. Так, во Франции не хватает персонала отелям и ресторанам. В итоге некоторые из них так и не смогли открыть свои двери для туристов. А вот в Германии дефицит квалифицированных специалистов. О нехватке персонала сообщают 56 % предприятий из 148 отраслей. На этом фоне многие компании начали сокращать свой бизнес.

# Безработица # Фотофакт

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