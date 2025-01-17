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Небензя: атака Украины на «Турецкий поток» была по наводке США и Британии

17 января 2025 08:52
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По словам российского посланника в ООН Василия Небензя, украинские военные атаковали газопровод «Турецкий поток», опираясь на информацию, предоставленную США и Великобританией. Об этом пишет ТАСС.

По словам Небензя, мотивом атаки является заинтересованность Вашингтона и Лондона в поставке дорогого СПГ из США в ЕС. Газопровод «Турецкий поток» имеет решающее значение для поставок российского газа в Турцию и страны южной и юго-восточной Европы, особенно после того, как был совершен саботаж на газопроводах «Северный поток». 

Небензя: атака Украины на «Турецкий поток» была по наводке США и Британии-1

Фото: pixabay

11 января Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по компрессорной станции «Русская» с помощью девяти дронов, чтобы сорвать поставки газа в Европу, но все дроны были сбиты, а ущерб быстро устранен.

В свою очередь, российские войска нанесли удары по газовой инфраструктуре Украины, в том числе по подземному хранилищу газа в городе Стрый Львовской области.

# ООН # Международная политика

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