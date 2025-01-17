Небензя: атака Украины на «Турецкий поток» была по наводке США и Британии

По словам российского посланника в ООН Василия Небензя, украинские военные атаковали газопровод «Турецкий поток», опираясь на информацию, предоставленную США и Великобританией. Об этом пишет ТАСС.

По словам Небензя, мотивом атаки является заинтересованность Вашингтона и Лондона в поставке дорогого СПГ из США в ЕС. Газопровод «Турецкий поток» имеет решающее значение для поставок российского газа в Турцию и страны южной и юго-восточной Европы, особенно после того, как был совершен саботаж на газопроводах «Северный поток».