Названы самые опасные для вождения страны

Новости мира. Европейская комиссия по происшествиям назвала самые опасные для вождения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом месте по количеству ДТП оказалась Австрия. Здесь на 10 тысяч жителей происходит более 43 аварий. Второе и третье место заняли Германия и Бельгия.

А самая спокойная обстановка на дорогах Дании – на 10 тысяч граждан приходится всего 5 ДТП. На трассах ЕС каждый год в среднем гибнет свыше 25 с половиной тысяч человек, еще около полутора миллионов людей получают травмы различной степени тяжести.