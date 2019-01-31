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Названы самые опасные для вождения страны

31 января 2019 08:47
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Новости мира. Европейская комиссия по происшествиям назвала самые опасные для вождения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы самые опасные для вождения страны-1

На первом месте по количеству ДТП оказалась Австрия. Здесь на 10 тысяч жителей происходит более 43 аварий. Второе и третье место заняли Германия и Бельгия.

Названы самые опасные для вождения страны-4

А самая спокойная обстановка на дорогах Дании – на 10 тысяч граждан приходится всего 5 ДТП. На трассах ЕС каждый год в среднем гибнет свыше 25 с половиной тысяч человек, еще около полутора миллионов людей получают травмы различной степени тяжести.

# Дороги # Фотофакт

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