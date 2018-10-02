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Названы обладатели Нобелевской премии по физике

02 октября 2018 16:53
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Новости мира. Лауреаты Нобелевской премии по физике объявлены в Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы обладатели Нобелевской премии по физике-1

В 2018 году почётную награду за новаторские изобретения в области лазерной физики получили американский учёный Артур Ашкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд.

Названы обладатели Нобелевской премии по физике-4

Напомним, Нобелевская неделя началась 1 октября. Накануне были оглашены лауреаты в области медицины и физиологии. 3 октября станут известны имена обладателей премии по химии.

# Нобелевская премия # Фотофакт

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