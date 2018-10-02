Названы обладатели Нобелевской премии по физике

Новости мира. Лауреаты Нобелевской премии по физике объявлены в Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году почётную награду за новаторские изобретения в области лазерной физики получили американский учёный Артур Ашкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд.