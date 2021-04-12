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Названы лучшие актёры и фильмы. В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA

12 апреля 2021 12:58
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Новости Великобритании. В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA. Из-за коронавируса церемония прошла в режиме онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы лучшие актёры и фильмы. В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA-1

Лучшей лентой названа «Земля кочевников».

Названы лучшие актёры и фильмы. В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA-4

Она взяла сразу четыре «Бронзовые маски»: лучший фильм, режиссура, главная женская роль и операторская работа.

Названы лучшие актёры и фильмы. В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA-7

Лучшим актером стал легендарный Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец». Он сыграл пожилого аристократа, который уже не может сам о себе позаботиться.

Названы лучшие актёры и фильмы. В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA-10

К слову, все получившие BAFTA номинированы в 2021 году и на «Оскар».

# Кино # Энтони Хопкинс # Фотофакт

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