Названы лучшие актёры и фильмы. В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA

Новости Великобритании. В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA. Из-за коронавируса церемония прошла в режиме онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшей лентой названа «Земля кочевников».

Она взяла сразу четыре «Бронзовые маски»: лучший фильм, режиссура, главная женская роль и операторская работа.

Лучшим актером стал легендарный Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец». Он сыграл пожилого аристократа, который уже не может сам о себе позаботиться.