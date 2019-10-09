Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Новости Швеции. В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почетную награду присудили американскому ученому, а также двум химикам из Великобритании и Японии.

Столь высокой награды они удостоились за развитие технологий литий-ионных батарей, которые произвели настоящую революцию в жизни общества. Сегодня эти аккумуляторы используют повсеместно: в мобильных телефонах, ноутбуках и даже в электромобилях.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 октября.