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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

09 октября 2019 14:15
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Новости Швеции. В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почетную награду присудили американскому ученому, а также двум химикам из Великобритании и Японии.

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии-1

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии-3

Столь высокой награды они удостоились за развитие технологий литий-ионных батарей, которые произвели настоящую революцию в жизни общества. Сегодня эти аккумуляторы используют повсеместно: в мобильных телефонах, ноутбуках и даже в электромобилях.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 октября.

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии-6

# Нобелевская премия # Фотофакт

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