Прямой эфир

Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле

06 февраля 2020 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. До трех человек возросло число погибших из-за жесткой посадки самолёта в аэропорту турецкого Стамбула. Различные травмы получили 179 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле-1

Трое пострадавших – в реанимации. Это произошло 5 февраля вечером. Лайнер, следовавший из Измира, выкатился за взлетно-посадочную полосу, после чего его фюзеляж раскололся на три части и загорелся. На борту находились 183 человека, включая экипаж.

Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле-4

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать плохая погода: сильный ветер и дождь. Расследованием занимается прокуратура.

Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле-7

Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле-9

# Возгорание самолета # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц
06 февраля 2020 08:17

В Китае более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц

В Иерусалиме неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих
06 февраля 2020 08:14

В Иерусалиме неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих

Легенда Голливуда Кирк Дуглас умер на 104 году жизни
06 февраля 2020 07:56

Легенда Голливуда Кирк Дуглас умер на 104 году жизни