Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле

Новости Турции. До трех человек возросло число погибших из-за жесткой посадки самолёта в аэропорту турецкого Стамбула. Различные травмы получили 179 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое пострадавших – в реанимации. Это произошло 5 февраля вечером. Лайнер, следовавший из Измира, выкатился за взлетно-посадочную полосу, после чего его фюзеляж раскололся на три части и загорелся. На борту находились 183 человека, включая экипаж.