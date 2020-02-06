Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле

Новости Турции. До трех человек возросло число погибших из-за жесткой посадки самолёта в аэропорту турецкого Стамбула. Различные травмы получили 179 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. До трех человек возросло число погибших из-за жесткой посадки самолёта в аэропорту турецкого Стамбула. Различные травмы получили 179 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трое пострадавших – в реанимации. Это произошло 5 февраля вечером. Лайнер, следовавший из Измира, выкатился за взлетно-посадочную полосу, после чего его фюзеляж раскололся на три части и загорелся. На борту находились 183 человека, включая экипаж.
По предварительным данным, причиной инцидента могла стать плохая погода: сильный ветер и дождь. Расследованием занимается прокуратура.