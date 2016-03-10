Наводнение в Сербии: местные жители вынуждены эвакуироваться

Новости Сербии. Режим чрезвычайной ситуации в Сербии. Там ликвидируют последствия наводнения. Затоплены сотни домов по всей стране, местные жители вынуждены эвакуироваться. Сразу в 13 провинциях не прекращаются ливни. Из-за этого вырос уровень воды в реках. В результате, размыты дороги, есть перебои с электроснабжением, большой урон также нанесен сельхозугодиям. Спасательные службы остаются в состоянии повышенной готовности.

Тем временем синоптики утверждают, что в ближайшее время дожди не прекратятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.