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Наводнение в Сербии: местные жители вынуждены эвакуироваться

10 марта 2016 11:09
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Новости Сербии. Режим чрезвычайной ситуации в Сербии. Там ликвидируют последствия наводнения. Затоплены сотни домов по всей стране, местные жители вынуждены эвакуироваться. Сразу в 13 провинциях не прекращаются ливни. Из-за этого вырос уровень воды в реках. В результате, размыты дороги, есть перебои с электроснабжением, большой урон также нанесен сельхозугодиям. Спасательные службы остаются в состоянии повышенной готовности.

Тем временем синоптики утверждают, что в ближайшее время дожди не прекратятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Наводнение в Сербии

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