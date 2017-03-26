От теракта в Лондоне до беспорядок в Бишкеке. Волна угроз для безопасности катиться не только по Европе

Безопасность – сегодня вопрос № 1 во всем мире, и в Европе, и у наших соседей. Взять хотя бы теракт в Лондоне, который продолжил кровавую цепочку аналогичных событий: Ницца, Берлин и вот – Британская столица. Кто следующий? Нет ответа на этот вопрос. А потому во многих крупных городах людей в камуфляже и с автоматом можно встретить не реже, чем туриста с фотоаппаратом. Таковы вызовы нового времени, когда достаточно даже небольшой искры, чтобы разгорелся костер. А потому важна работу на предупреждение. Это подтвердили и последние события в Бишкеке и Риме.

Беспорядки, провокации и террористические акты. Волна серьезных угроз для безопасности катиться не только по Европе. Вот свежие кадры из Бишкека.

Митингующие настроены крайне агрессивно. Сначала, прорвали кольцо оцепления у здания Госкомитета национальной безопасности. Затем из толпы в милиционеров полетели пластиковые бутылки и камни. Правоохранители были вынуждены действовать решительно. Во время массовых столкновений и стычек было задержано почти 70 человек.

Рим – туристическая Мекка. Но на неделе внимание было приковано вовсе не к достопримечательностям. Порядка 25 тысяч манифестантов в субботу вышли на улицы итальянской столицы. В это время в Вечном городе отмечался 60-летний юбилей Римского договора, который заложил основу Евросоюза.

Патрулировать город бросили все подразделения – от карабинеров до финансовой полиции. Больше пяти тысяч сотрудников. Маршрут блокировали бронемашинами. Все центральные улицы и площади города полностью закрыли даже для пешеходов. Из-за угрозы массовых беспорядков задержания начались еще до начала марша антиглобалистов. У некоторых демонстрантов изъяты газовые маски, ножи, металлические прутья и колючая проволока.

Масло в итальянский огонь манифестов подливали и серьезные опасения после событий в Лондоне. Ницца, Берлин. Теперь еще один теракт, словно срежиссированный по уже знакомому трагическому сценарию. Внедорожник врезается в толпу и давит людей прямо на тротуаре. Полиция буквально через несколько минут после трагедии вынесет вердикт: террористическая атака. Предполагаемый преступник был застрелен правоохранителями.

Задержания по подозрению в организации начались буквально в этот же день. Район оцепили. Знаменитое лондонское колесо остановлено из соображений безопасности. Теперь людей с автоматами можно встретить едва ли чаще туристов с фотоаппаратами.

Совпадение или нет, но на Британию напали в годовщину терактов в Брюсселе. 22 марта 2016 года террористы взорвали бомбы в брюссельском аэропорту и метро. Чтобы обеспечить безопасность граждан, сегодня требуются особые, зачастую превентивные меры. В такой накаленной обстановке достаточно малейшей провокации, чтобы от нее, как от искры, разгорелся костер уже неконтролируемых беспорядков и кровавых последствий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.