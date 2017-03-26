Работать или жить на пособие? Как в Европе борются с профессиональными безработными

Как найти работу? Этим вопросом сегодня озабочены миллионы землян. Проблема эта стоит перед многими европейцами, а еще более сложный вопрос, как вовлечь в рабочий процесс так называемых профессиональных безработных. В Бельгии, к примеру, уже появился целый социальный пласт тех, кто живет только на пособие. Еще одна проблема, которая стоит перед многими странами, – как вывести из тени нелегальных бизнесменов, которые официально нигде не работают.

Ольга живет в Варшаве уже около 10 лет. В первое время найти работу было достаточно сложно. Для этого пришлось пересдать экзамены, практически получить новую профессию, и все равно за помощью она обратилась на биржу труда. Как оказалось, такой метод для поиска вакансий наиболее выгодный как для безработного, так и для нанимателя.

Ольга Яночкина, житель Варшавы (Польша):

17 тысяч злотых – это больше 4 тысяч долларов – получила фирма для того, чтобы работник имел все, что ему нужно. Более того, наш шеф, когда принимал на работу дизайнера, получил на первые несколько месяцев финансовую помощь, чтобы мог выплачивать ему зарплату.

Пособие по безработице в Польше небольшое. Поэтому выгоднее работать, а не ждать, пока правительство увеличит выплаты. Тем более что работодатель в плюсе, если нанимает сотрудника, официально зарегистрированного на бирже труда. Теневой сектор, конечно, больше развит в странах со значительным притоком мигрантов. К примеру, около 40% экономики Лондона «делают» выходцы из той же Польши. Вывести из тени нелегальных дельцов – непростая задача для правительства.

Марат Тертеров, директор геополитического форума (Бельгия):

Правительство предоставляет для поляков программы тренингов изучать язык, потому что многие из этих поляков работают в неформальном секторе, где налог не так собирается, как должен в других секторах экономики.

В том числе европейский миграционный кризис подтолкнул Британию покинуть ЕС. Справиться с безработицей пытается и Бельгия. При этом в методах не стесняется. В 2016 году извещение о выселении из Королевства получили несколько тысяч безработных иностранцев. Держать на сказочном, в представлении многих, пособии с недавних пор – непозволительная роскошь для этой страны.

Марат Тертеров, директор геополитического форума (Бельгия):

Есть проблема, как этих людей переводить от культуры, в которой они привыкли принимать от правительства, в производительную деятельность.

Из-за внушительных пособий по безработице в Бельгии появилась целая культура «ничегонеделания». Для профессиональных безработных даже появился свой термин – «шамаж». Некоторые сразу после школы готовятся сидеть на «шамаже», то есть получать пособие и нелегально подрабатывать.

«Работать» безработным долгое время было популярно и в Венгрии, пока правительство не пошло на радикальные меры. В стране урезали размер и сроки выплаты пособий, упростили трудовые контракты и усилили переобучение.

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической партии:

Если получить пособие и не работать, люди забудут, что значит ежедневный труд. Поэтому ввели систему социального труда. Это выплаты денег из государственного бюджета, значительно меньше, чем минимальная зарплата, но человек что-то получает.

Социальные санкции против нахлебников активно применяют и в Германии. К примеру, безработный должен составить детальный план по поиску вакансий. На это у него есть год.

В России всерьез задумались, чтобы обязать платить медицинскую страховку тех, кто не хочет вносить лепту в общий бюджет. Хронических безработных намерены лечить еще и прекращением выплат пособий.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Каждая страна на определенном этапе выбирает совершенно разные программы. Я могу вам привести программу Франции в начале 80-ых. Они перешли на 35-часовую рабочую неделю. Пять часов позволило им занять большее количество работников. Был такой период.

По статистике, каждый год в странах Западной Европы исчезает одно рабочее место из 10. Так что поиск работы знаком многим. Но, как отмечают эксперты, этот процесс даже повышает производительность и эффективность труда. Главное – создать хорошие условия для поиска работы.

К примеру, в Латвии действуют программа, которую местные называют «столатовик». Безработному платят 100 евро и привлекают на общественные работы. Эксперты считают, что переквалификация эффективнее долгосрочных поисков работы по специальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Артур Рубикс, депутат сейма Латвии:

Есть желание у людей – можно найти, не с большой зарплатой работу, но найти работу была и есть.

Впрочем, как отмечают эксперты, панацеи от безработицы пока не изобрели. Какие методы хороши в борьбе с этой проблемой, каждая страна решает по-своему.