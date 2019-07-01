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В Техасе самолёт при взлёте врезался в ангар и загорелся: 10 человек погибли

01 июля 2019 09:40
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Новости США. В американском штате Техас 10 человек погибли в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время взлёта небольшой самолёт по неизвестным причинам врезался в один из ангаров аэропорта города Эдисон.

В Техасе самолёт при взлёте врезался в ангар и загорелся: 10 человек погибли-1

После этого воздушное судно загорелось. Жертвами ЧП стали пассажиры и пилот.

На месте инцидента работают правоохранители, которым предстоит установить причины произошедшего.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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