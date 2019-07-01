В Техасе самолёт при взлёте врезался в ангар и загорелся: 10 человек погибли

Новости США. В американском штате Техас 10 человек погибли в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время взлёта небольшой самолёт по неизвестным причинам врезался в один из ангаров аэропорта города Эдисон.
Новости США. В американском штате Техас 10 человек погибли в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время взлёта небольшой самолёт по неизвестным причинам врезался в один из ангаров аэропорта города Эдисон.
После этого воздушное судно загорелось. Жертвами ЧП стали пассажиры и пилот.
На месте инцидента работают правоохранители, которым предстоит установить причины произошедшего.