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НАТО попросит участников Альянса увеличить арсеналы оружия на 30%

21 марта 2025 08:12
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НАТО планирует многократно нарастить военную мощь. По данным крупного американского издания, руководство Альянса намерено обратиться к европейским союзникам и Канаде с просьбой увеличить запасы вооружения и техники на 30 % в ближайшие несколько лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО попросит участников Альянса увеличить арсеналы оружия на 30%-2

Задача – сделать военный союз способным противостоять любым угрозам и создать более мощные Вооруженные силы, которые будут меньше зависеть от США. Для многих стран эти цели станут труднодостижимыми, потому что потребуют громадных финансовых затрат, которых не сможет выдержать бюджет. Им придется за короткое время увеличить военные расходы до более 3 % ВВП. Впрочем, такой показатель хотят сделать обязательным для всех стран – участниц Альянса. Этот вопрос будет обсуждаться в июне на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе. Что же касается вооружений, арсенал которых необходимо увеличить, то это системы ПВО, связи, ракеты дальнего радиуса действия, дальнобойная артиллерия.

# НАТО

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