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Израиль предложил ХАМАС двухмесячное перемирие

23 января 2024 12:25
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Израиль предложил ХАМАС двухмесячное перемирие в ответ на освобождение всех удерживаемых ими заложников. При этом власти страны готовы обсудить и вывод солдат из основных городов сектора, а также постепенное возвращение мирных жителей в свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль предложил ХАМАС двухмесячное перемирие-1

Хотя план не предусматривает полную отмену военной операции, однако это самое продолжительное прекращение огня, предложенное Израилем с момента начала боевых действий. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг предложенные ХАМАС условия возвращения пленных, согласно которым Израиль должен был полностью выйти из сектора Газа и передать контроль над анклавом руководству палестинского движения.

Сам план включает несколько этапов. На первом предлагается освободить женщин и мужчин старше 60 лет и заложников, которым нужна медицинская помощь. Затем должны быть отпущены все пленные солдаты и оставшиеся гражданские. Далее стороны обсудят число палестинских заключенных, которых освободят в обмен на каждого израильского заложника.

# Палестина-Израиль

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