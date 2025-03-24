Начались переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде

Российские и американские представители начали свои переговоры в Эр-Рияде, основной темой которых станет Черноморская зерновая инициатива и остановка боевых действий в Черном море. Об этом пишет ТАСС.
Российские и американские представители начали свои переговоры в Эр-Рияде, основной темой которых станет Черноморская зерновая инициатива и остановка боевых действий в Черном море. Об этом пишет ТАСС.
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Согласно заявлению делегатов, далее будут обсуждены вопросы верификации режима прекращения огня, миротворческого контингента и владения территориями. США рассчитывают на прогресс в достижении полного прекращения огня.