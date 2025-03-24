Прямой эфир

Начались переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде

24 марта 2025 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российские и американские представители начали свои переговоры в Эр-Рияде, основной темой которых станет Черноморская зерновая инициатива и остановка боевых действий в Черном море. Об этом пишет ТАСС.

Начались переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде-1

Фото: pixabay

Согласно заявлению делегатов, далее будут обсуждены вопросы верификации режима прекращения огня, миротворческого контингента и владения территориями. США рассчитывают на прогресс в достижении полного прекращения огня.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Стармер заявил о движении Европы в «темную эпоху»
24 марта 2025 08:50

Стармер заявил о движении Европы в «темную эпоху»

Стармер высказался о выборе между США и Европой
24 марта 2025 08:40

Стармер высказался о выборе между США и Европой

Португалия разгромила Данию в четвертьфинале Лиги наций
24 марта 2025 08:32

Португалия разгромила Данию в четвертьфинале Лиги наций