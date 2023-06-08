На Западе хотят поставить Украине не только истребители F-16, но и устаревшие F-18

Западные союзники Украины обдумывают вариант передачи Киеву устаревших истребителей F-18 наряду с F-16, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Ведутся переговоры о поставках истребителей F-16, а также о возможной отправке в Украину десятков старых, но исправных F-18. Глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды будут возглавлять европейскую коалицию для подготовки пилотов украинских самолетов к эксплуатации истребителей F-16.

Ранее президент США Джо Байден также отметил, что обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 будет организовано Западом. Кроме этого, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что вопрос – кто будет передавать Украине F 16 – будет обсуждаться в ближайшие месяцы.