Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

Новости Армении. Неспокойно 25 февраля на улицах Еревана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политическая обстановка в Армении накалена практически до предела. Премьер-министр уволил главу Генерального штаба Вооруженных Сил, который потребовал отставки правительства.

Никол Пашинян назвал такое требование попыткой военного переворота и призвал своих сторонников выходить на площадь Республики. Однако пока на улицах лишь противники премьера. Требуя его отставки, десятки протестующих блокируют дороги. Меры безопасности в городе усилены. За порядком следят десятки правоохранителей. В связи с ситуацией в стране, Пашинян выступил на площади перед сторонниками.