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Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

25 февраля 2021 12:24
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Новости Армении. Неспокойно 25 февраля на улицах Еревана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политическая обстановка в Армении накалена практически до предела. Премьер-министр уволил главу Генерального штаба Вооруженных Сил, который потребовал отставки правительства.

Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении-1

Никол Пашинян назвал такое требование попыткой военного переворота и призвал своих сторонников выходить на площадь Республики. Однако пока на улицах лишь противники премьера. Требуя его отставки, десятки протестующих блокируют дороги. Меры безопасности в городе усилены. За порядком следят десятки правоохранителей. В связи с ситуацией в стране, Пашинян выступил на площади перед сторонниками.

# Международная политика # Никол Пашинян # Фотофакт

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