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На трассе Пекин–Гонконг пассажирский автобус врезался в грузовик: погибли 18 человек

30 июня 2018 14:47
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Новости Китая. Крупное ДТП в Китае: погибли 18 человек, еще 14 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе Пекин–Гонконг пассажирский автобус врезался в грузовик: погибли 18 человек-1

Автокатастрофа произошла на скоростной трассе Пекин–Гонконг. Пассажирский автобус потерял управление, выехал за разделительное ограждение и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

# Авария в Китае # Фотофакт

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