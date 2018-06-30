На трассе Пекин–Гонконг пассажирский автобус врезался в грузовик: погибли 18 человек

Новости Китая. Крупное ДТП в Китае: погибли 18 человек, еще 14 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автокатастрофа произошла на скоростной трассе Пекин–Гонконг. Пассажирский автобус потерял управление, выехал за разделительное ограждение и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.