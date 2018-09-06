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На севере Франции проходит полицейская операция по эвакуации мигрантов

06 сентября 2018 11:17
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Новости Франции. На севере Франции полиция начала эвакуацию лагеря мигрантов. Масштабная операция проходит в коммуне Гранд-Сент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Франции проходит полицейская операция по эвакуации мигрантов-1

В ней задействованы три сотни правоохранителей, в том числе спецназ.

На севере Франции проходит полицейская операция по эвакуации мигрантов-4

Стихийный лагерь беженцев появился в июне, тогда же полиция провела эвакуацию двух из них. Кроме этого, в мае были расселены более 1000 человек из самого крупного поселения беженцев во французской столице. Все они были направлены в пункты временного проживания.

# Полиция # Фотофакт

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