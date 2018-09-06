На севере Франции проходит полицейская операция по эвакуации мигрантов

Новости Франции. На севере Франции полиция начала эвакуацию лагеря мигрантов. Масштабная операция проходит в коммуне Гранд-Сент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. На севере Франции полиция начала эвакуацию лагеря мигрантов. Масштабная операция проходит в коммуне Гранд-Сент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней задействованы три сотни правоохранителей, в том числе спецназ.
Стихийный лагерь беженцев появился в июне, тогда же полиция провела эвакуацию двух из них. Кроме этого, в мае были расселены более 1000 человек из самого крупного поселения беженцев во французской столице. Все они были направлены в пункты временного проживания.