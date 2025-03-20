На саммите лидеров ЕС обсудят дальнейшую поддержку Украины

С проблемами в финансовом и промышленном секторе сегодня столкнулись многие страны – участницы Еврозоны. Примечательно, что как раз 20 марта в Брюсселе начался саммит лидеров ЕС, которые будут обсуждать конкурентоспособность экономики Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это лишь один из пунктов очень обширной повестки.

Среди прочего главы 27 государств попытаются прийти к общему знаменателю в решении вопросов по перевооружению НАТО, борьбе с нелегальной миграцией и определить будущее бюджета ЕС. С его формированием после нескольких лет кризиса возникли серьезные трудности. В центре внимания участников саммита также проблемы, выходящие за рамки Союза: это ситуация на Ближнем Востоке и, конечно же, поддержка Украины. Вопрос, ставший особенно остро после переговоров Трампа и Путина. Пока президенты США и России ищут варианты урегулирования конфликта, лидеры стран ЕС обсуждают пакет военной помощи Киеву на 40 миллиардов евро.