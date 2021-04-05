На парламентских выборах в Болгарии побеждает правящая партия

Новости Болгарии. В Болгарии объявлены результаты парламентских выборов. Победу одержала правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» во главе с премьером Бойко Борисовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голоса за нее отдали свыше 24 % избирателей. На втором месте с 19 % партия «Есть такой народ». Замыкают троку лидеров социалисты – у них почти 15 %.

В голосовании приняли участие около 3 миллионов избирателей – это около половины граждан страны с правом голоса. Теперь победившей партии придется искать союзников для формирования коалиции.