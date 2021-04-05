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На парламентских выборах в Болгарии побеждает правящая партия

05 апреля 2021 09:33
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Новости Болгарии. В Болгарии объявлены результаты парламентских выборов. Победу одержала правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» во главе с премьером Бойко Борисовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На парламентских выборах в Болгарии побеждает правящая партия-1

Голоса за нее отдали свыше 24 % избирателей. На втором месте с 19 % партия «Есть такой народ». Замыкают троку лидеров социалисты – у них почти 15 %.

В голосовании приняли участие около 3 миллионов избирателей – это около половины граждан страны с правом голоса. Теперь победившей партии придется искать союзников для формирования коалиции.

# Выборы # Бойко Борисов # Фотофакт

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