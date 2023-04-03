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На острове Оаху открыли самый большой в мире бассейн с волнами для сёрфинга

03 апреля 2023 14:18
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На острове Оаху открыли самый большой в мире бассейн с волнами для серфинга. Построили его совместно с немецкой компанией, потратив при этом на работу два года и порядка 40 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На острове Оаху открыли самый большой в мире бассейн с волнами для сёрфинга-1

И хотя некоторые серферы скептически относятся к искусственным волнам, в бассейне учиться серфингу проще и безопаснее. Единственным препятствием может стать цена. Так, за 45-минутную тренировку придется отдать 140 долларов. Впрочем, в 2016 году серфинг включили в олимпийскую программу, а значит, количество желающих заниматься этим видом спорта возрастет.

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# Серфинг # Фотофакт

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