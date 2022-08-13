Прямой эфир

На музыкальном фестивале в Испании сильный ветер обвалил сцену

13 августа 2022 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Смертельная симфония на фестивале Испании. Сильный ветер обвалил сцену: один человек погиб, количество пострадавших перевалило за 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На музыкальном фестивале в Испании сильный ветер обвалил сцену-1

Мероприятие проходило недалеко от Валенсии и было посвящено танцевальной электронной музыке, но завершиться салютом празднику было не суждено. В его проведение вмешалась стихия. В результате фестиваль приостановлен, а его площадка освобождена от посетителей.

# ЧП # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Словакия передаст Украине снятые с вооружения истребители МиГ-29
13 августа 2022 18:13

Словакия передаст Украине снятые с вооружения истребители МиГ-29

В Риме +34°С, в Москве +29°С. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 августа
13 августа 2022 17:15

В Риме +34°С, в Москве +29°С. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 августа

Фермеры продолжают протесты в Нидерландах. Чем это чревато всему миру?
13 августа 2022 12:09

Фермеры продолжают протесты в Нидерландах. Чем это чревато всему миру?