На музыкальном фестивале в Испании сильный ветер обвалил сцену

Новости Испании. Смертельная симфония на фестивале Испании. Сильный ветер обвалил сцену: один человек погиб, количество пострадавших перевалило за 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие проходило недалеко от Валенсии и было посвящено танцевальной электронной музыке, но завершиться салютом празднику было не суждено. В его проведение вмешалась стихия. В результате фестиваль приостановлен, а его площадка освобождена от посетителей.