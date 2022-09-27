На Кубу обрушился ураган «Иан» с мощным ветром и штормом

Благодаря предупреждению синоптиков жертв и сильных разрушений удалось избежать. Из прибрежных районов были эвакуированы все жители, власти успели укрепить здания и дороги. Теперь к удару стихии готовятся во Флориде. По прогнозам специалистов, ураган «Иан» достигнет берегов США уже через день-два. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Жители бросились раскладывать мешки с песком вокруг своих домов и запасаться предметами первой необходимости, опустошая полки магазинов. Ожидается, что ураган принесет с собой сильный ветер, дожди и мощный шторм.