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На Кубу обрушился ураган «Иан» с мощным ветром и штормом

27 сентября 2022 09:08
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На Кубу обрушился ураган «Иан». Сильный ветер, скорость которого достигала 155 километров в час, повредил десятки домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубу обрушился ураган «Иан» с мощным ветром и штормом-1

Благодаря предупреждению синоптиков жертв и сильных разрушений удалось избежать. Из прибрежных районов были эвакуированы все жители, власти успели укрепить здания и дороги. Теперь к удару стихии готовятся во Флориде. По прогнозам специалистов, ураган «Иан» достигнет берегов США уже через день-два. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Жители бросились раскладывать мешки с песком вокруг своих домов и запасаться предметами первой необходимости, опустошая полки магазинов. Ожидается, что ураган принесет с собой сильный ветер, дожди и мощный шторм.

# Ураганы # Фотофакт

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