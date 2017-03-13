На концерте в Аргентине произошла смертельная давка среди зрителей: 2 человека погибли, около 50 ранены

Новости Аргентины. Смертельная давка на концерте произошла в Аргентине. Два человека погибли, еще около 50 получили травмы и ранения. Ситуация вышла из-под контроля из-за огромного количества зрителей. По данным полиции, на концерте присутствовали около 200 тысяч человек. При этом в самом городке, где он проходил, проживает около 100 тысяч.

Отмечается, что давка началась, когда зрители из задних рядов стали пытаться прорваться поближе к сцене. Увидев, что происходит, аргентинский певец прервал свое выступление и призвал зрителей помочь пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.