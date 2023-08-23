На канатной дороге в Пакистане люди провисели более 15 часов из-за обрыва троса

Новости Пакистана. Благополучно завершилась масштабная операция по спасению восьми человек, которые застряли на канатной дороге в горном ущелье в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть детей и двое взрослых более 15 часов провисели на высоте 300 метров. Причиной ЧП стал обрыв троса. Для их спасения были направлены военные вертолеты, но из-за сильного ветра экипажи были вынуждены вернуться обратно. Операция продолжалась до глубокой ночи, пока все заложники злополучной канатной дороги не были спущены на землю.