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На канатной дороге в Пакистане люди провисели более 15 часов из-за обрыва троса

23 августа 2023 09:11
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Новости Пакистана. Благополучно завершилась масштабная операция по спасению восьми человек, которые застряли на канатной дороге в горном ущелье в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На канатной дороге в Пакистане люди провисели более 15 часов из-за обрыва троса-1

Шесть детей и двое взрослых более 15 часов провисели на высоте 300 метров. Причиной ЧП стал обрыв троса. Для их спасения были направлены военные вертолеты, но из-за сильного ветра экипажи были вынуждены вернуться обратно. Операция продолжалась до глубокой ночи, пока все заложники злополучной канатной дороги не были спущены на землю.

# ЧП # Новости Пакистана # Фотофакт

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