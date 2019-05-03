На Индию движется сильнейший за 20 лет циклон: эвакуируют более 1 млн жителей

Новости Индии. Из-за приближения мощного циклона на востоке Индии отменяют поезда и авиарейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из прибрежного штата Ориса власти эвакуировали более миллиона человек.

Сейчас они находятся во временных лагерях. Циклон «Фани» движется на штат со стороны Бенгальского залива. Он достигнет побережья уже 3 мая. Метеорологи сообщают о мощных ливнях.

Но самый большой ущерб, как предполагается, нанесет ветер. По прогнозам, его скорость достигнет 200 км/ч. Метеослужба страны уже заявила, что это будет самый мощный удар стихии за последние 20 лет.