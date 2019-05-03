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На Индию движется сильнейший за 20 лет циклон: эвакуируют более 1 млн жителей

03 мая 2019 08:13
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Новости Индии. Из-за приближения мощного циклона на востоке Индии отменяют поезда и авиарейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из прибрежного штата Ориса власти эвакуировали более миллиона человек.

На Индию движется сильнейший за 20 лет циклон: эвакуируют более 1 млн жителей-1

Сейчас они находятся во временных лагерях. Циклон «Фани» движется на штат со стороны Бенгальского залива. Он достигнет побережья уже 3 мая. Метеорологи сообщают о мощных ливнях.

Но самый большой ущерб, как предполагается, нанесет ветер. По прогнозам, его скорость достигнет 200 км/ч. Метеослужба страны уже заявила, что это будет самый мощный удар стихии за последние 20 лет.

На Индию движется сильнейший за 20 лет циклон: эвакуируют более 1 млн жителей-4

На Индию движется сильнейший за 20 лет циклон: эвакуируют более 1 млн жителей-6

# Ураганы # Фотофакт

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