На гребне волны. В Португалии прошли соревнования по сёрфингу

Новости Португалии. Покорители самых больших волн в мире. В португальском Назаре прошли соревнования по сёрфингу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно эта приморская деревня – место притяжения спортсменов со всего мира. Здесь фиксируются рекордной высоты волны. Они взмывают над подводным каньонам, глубина которого лишь немного не дотягивает до 5 километров.

В 2020 году в целях безопасности организаторы запретили участникам турнира самим грести на гребень волны и стали доставлять спортсменов на старт на гидроциклах.