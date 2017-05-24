Прямой эфир

На Эвересте обнаружили тела четырех альпинистов

24 мая 2017 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Непала. На Эвересте обнаружены тела четырех альпинистов. Два иностранных туриста, мужчина и женщина, и двое проводников были найдены в палатке у четвертого базового лагеря, последнего для альпинистов перед покорением пика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятнее всего, они погибли из-за нехватки кислорода. В Министерстве культуры, туризма и гражданской авиации заявили, что проверят всю имеющуюся информацию, прежде чем назвать имена жертв. Таким образом, число альпинистов, погибших на Эвересте в текущий сезон, выросло уже до девяти человек.

# Гибель туристов

Другие новости рубрики

Все новости
«Контроля на входе в арену не было, проверяли только бутылки с водой»: что известно о теракте в Манчестере
23 мая 2017 17:26

«Контроля на входе в арену не было, проверяли только бутылки с водой»: что известно о теракте в Манчестере

Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур
23 мая 2017 15:46

Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур

Теракт на «Манчестер-арена»: 10 рассказов очевидцев
23 мая 2017 14:08

Теракт на «Манчестер-арена»: 10 рассказов очевидцев