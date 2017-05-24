На Эвересте обнаружили тела четырех альпинистов

Новости Непала. На Эвересте обнаружены тела четырех альпинистов. Два иностранных туриста, мужчина и женщина, и двое проводников были найдены в палатке у четвертого базового лагеря, последнего для альпинистов перед покорением пика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятнее всего, они погибли из-за нехватки кислорода. В Министерстве культуры, туризма и гражданской авиации заявили, что проверят всю имеющуюся информацию, прежде чем назвать имена жертв. Таким образом, число альпинистов, погибших на Эвересте в текущий сезон, выросло уже до девяти человек.