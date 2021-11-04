На борту было не 7, а 9 человек. Новые подробности крушения самолёта Ан-12 под Иркутском
Новые подробности трагедии под Иркутском, где потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Гродно». На борту разбившегося Ан-12 было не семь, как сообщалось ранее, а девять человек. Четверо – граждане России, трое – Беларуси и двое – Украины. Найдены тела шестерых. Экспертиза по опознанию останков погибших начнется в течение трех дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стали известны и предварительные причины крушения. Катастрофа могла произойти из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла. Перед вылетом самолет не проходил противогололедную обработку.
Напомним, борт пропал с экранов радаров на подлете к Иркутску. За несколько минут до катастрофы экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, в районе наблюдались сложные погодные условия: шел ледяной дождь. Белорусский самолет перевозил товары народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования пустым. Спасатели продолжают работать в зоне ЧП. К ликвидации последствий привлечены 296 человек и 76 единиц техники. На месте катастрофы найден второй черный ящик. Его осматривают специалисты.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Во взаимодействии с российскими коллегами обстоятельства произошедшего устанавливает и Следственный комитет Беларуси. До окончания расследования под Иркутском эксплуатация Ан-12 будет приостановлена. Комиссия от Департамента авиации отправится в Иркутск, где разбился самолет авиакомпании «Гродно».
Соболезнования родным и близким погибших от имени белорусского народа и себя лично выразил Александр Лукашенко. Слова поддержки также выражает Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.