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На борту было не 7, а 9 человек. Новые подробности крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

04 ноября 2021 08:04
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Новые подробности трагедии под Иркутском, где потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Гродно». На борту разбившегося Ан-12 было не семь, как сообщалось ранее, а девять человек. Четверо – граждане России, трое – Беларуси и двое – Украины. Найдены тела шестерых. Экспертиза по опознанию останков погибших начнется в течение трех дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стали известны и предварительные причины крушения. Катастрофа могла произойти из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла. Перед вылетом самолет не проходил противогололедную обработку. 

На борту было не 7, а 9 человек. Новые подробности крушения самолёта Ан-12 под Иркутском-1

Напомним, борт пропал с экранов радаров на подлете к Иркутску. За несколько минут до катастрофы экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, в районе наблюдались сложные погодные условия: шел ледяной дождь. Белорусский самолет перевозил товары народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования пустым. Спасатели продолжают работать в зоне ЧП.  К ликвидации последствий привлечены 296 человек и 76 единиц техники. На месте катастрофы найден второй черный ящик. Его осматривают специалисты.

На борту было не 7, а 9 человек. Новые подробности крушения самолёта Ан-12 под Иркутском-4

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Во взаимодействии с российскими коллегами обстоятельства произошедшего устанавливает и Следственный комитет Беларуси. До окончания расследования под Иркутском эксплуатация Ан-12 будет приостановлена. Комиссия от Департамента авиации отправится в Иркутск, где разбился самолет авиакомпании «Гродно».

Соболезнования родным и близким погибших от имени белорусского народа и себя лично выразил Александр Лукашенко. Слова поддержки также выражает Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

# Авиакатастрофа # Александр Лукашенко # Фотофакт

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