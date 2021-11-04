На борту было не 7, а 9 человек. Новые подробности крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Новые подробности трагедии под Иркутском, где потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Гродно». На борту разбившегося Ан-12 было не семь, как сообщалось ранее, а девять человек. Четверо – граждане России, трое – Беларуси и двое – Украины. Найдены тела шестерых. Экспертиза по опознанию останков погибших начнется в течение трех дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали известны и предварительные причины крушения. Катастрофа могла произойти из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла. Перед вылетом самолет не проходил противогололедную обработку.