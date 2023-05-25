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Mysl Polska: польские туристы воюют с русскими на пляжах в Турции

25 мая 2023 08:59
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На турецких курортах польские туристы устраивают «пляжно-барные войны» россиянам. Об этом написал журналист Конрад Ренкас издания Myśl Polska, пишет РИА Новости.

По его словам, польские гусары отказывались играть в волейбол с русскими и даже нападали на них в турецких барах. Ренкас также отмечает, что поляки удивляются, как украинские туристы не хотят мстить русским, которые проживают или отдыхают на курортах вместе с ними. Журналист жалуется, что в головах его соотечественников нет места для размышлений о возможном преувеличении их национальных чувств.

Ренкас призывает поляков просто наслаждаться отдыхом на солнце, делать покупки и не обсуждать глобальные проблемы, когда они отдыхают на шезлонгах. Он считает польские «пляжно-барные войны» детскими и смешными, поскольку в них участвуют только сами поляки. 

Журналист заключает, что полякам следует забыть о «ненавистных русских», которые, по его мнению, еще недавно были безразличны польским гражданам. Если это удастся сделать во время отдыха, возможно, жизнь в Польше станет легче, подводит итог Ренкас.

# Курьезы

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