Мужчина, который взял в заложники собственных детей под Петербургом, сдался полиции

Новости России. Мужчина, захвативший в заложники детей в пригороде Питера, сдался полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники правоохранительных органов несколько часов вели переговоры со злоумышленником, который заперся в квартире со своими шестью несовершеннолетними детьми, угрожая им топором. Самому младшему ребенку 3 года, старшему 15.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Также есть сведения, что он состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Правоохранители арестовали главу семейства после того, как он вышел из квартиры. Дети не пострадали.