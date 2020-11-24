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Мужчина, который взял в заложники собственных детей под Петербургом, сдался полиции

24 ноября 2020 16:33
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Новости России. Мужчина, захвативший в заложники детей в пригороде Питера, сдался полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина, который взял в заложники собственных детей под Петербургом, сдался полиции-1

Сотрудники правоохранительных органов несколько часов вели переговоры со злоумышленником, который заперся в квартире со своими шестью несовершеннолетними детьми, угрожая им топором. Самому младшему ребенку 3 года, старшему 15.

В России отец взял в заложники собственных детей. Мужчина угрожает им топором

Мужчина, который взял в заложники собственных детей под Петербургом, сдался полиции-4

По предварительным данным, мужчина был пьян. Также есть сведения, что он состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. Правоохранители арестовали главу семейства после того, как он вышел из квартиры. Дети не пострадали.

Всех ребят отправили в больницу, где медики оценят их состояние. Семьей займутся органы опеки.

# Захват заложников # Фотофакт

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