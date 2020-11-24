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В России отец взял в заложники собственных детей. Мужчина угрожает им топором

24 ноября 2020 15:24
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Новости России. В районе Колпино в Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники своих шестерых несовершеннолетних детей и угрожает им топором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно, злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что многодетный отец выгнал жену из квартиры, после чего заперся там со своими домочадцами. Мотивы мужчины пока не понятны.

По некоторым данным, он состоит на учете у психиатра. Две недели назад ему приписали специальные препараты.

В России отец взял в заложники собственных детей. Мужчина угрожает им топором-1

На месте работают экстренные службы. С подозреваемым ведутся переговоры. Спецназ готовится к возможному штурму.

В России отец взял в заложники собственных детей. Мужчина угрожает им топором-4

Еще одно ЧП, только уже со смертельным исходом, произошло в Москве. В результате столкновения с автомобилем внедорожник вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили различные травмы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

# Захват заложников # Фотофакт

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