В России отец взял в заложники собственных детей. Мужчина угрожает им топором

Новости России. В районе Колпино в Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники своих шестерых несовершеннолетних детей и угрожает им топором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно, злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что многодетный отец выгнал жену из квартиры, после чего заперся там со своими домочадцами. Мотивы мужчины пока не понятны.