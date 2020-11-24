В России отец взял в заложники собственных детей. Мужчина угрожает им топором

Новости России. В районе Колпино в Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники своих шестерых несовершеннолетних детей и угрожает им топором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предположительно, злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что многодетный отец выгнал жену из квартиры, после чего заперся там со своими домочадцами. Мотивы мужчины пока не понятны.
По некоторым данным, он состоит на учете у психиатра. Две недели назад ему приписали специальные препараты.