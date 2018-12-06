Прямой эфир

Московский школьник принёс на уроки нож и угрожал учителям расправой

06 декабря 2018 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Уроки в одной из московских школ сорвал вооруженный ножом ученик. Подросток угрожал расправой учителям, а затем заперся в кабинете и сообщил, что хочет покончить с собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Московский школьник принёс на уроки нож и угрожал учителям расправой-1

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции эвакуировали из здания детей и педагогов. Переговоры со старшеклассником велись около часа. Специалистам удалось убедить юношу сдаться, теперь его передадут медикам. Пострадавших нет, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Московский школьник принёс на уроки нож и угрожал учителям расправой-4

# Нападение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жертвами вируса-вымогателя в WeChat стали более 100 тысяч человек
06 декабря 2018 10:06

Жертвами вируса-вымогателя в WeChat стали более 100 тысяч человек

Транспортный коллапс в Токио: из строя вышла линия метро
06 декабря 2018 10:04

Транспортный коллапс в Токио: из строя вышла линия метро

В Швейцарии выбрали президента на 2019 год
06 декабря 2018 10:01

В Швейцарии выбрали президента на 2019 год