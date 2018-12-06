Московский школьник принёс на уроки нож и угрожал учителям расправой

Новости России. Уроки в одной из московских школ сорвал вооруженный ножом ученик. Подросток угрожал расправой учителям, а затем заперся в кабинете и сообщил, что хочет покончить с собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Уроки в одной из московских школ сорвал вооруженный ножом ученик. Подросток угрожал расправой учителям, а затем заперся в кабинете и сообщил, что хочет покончить с собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции эвакуировали из здания детей и педагогов. Переговоры со старшеклассником велись около часа. Специалистам удалось убедить юношу сдаться, теперь его передадут медикам. Пострадавших нет, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.