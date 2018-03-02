Мощные снегопады в Великобритании: на дорогах образовались пробки, нарушено железнодорожное сообщение

Новости Великобритании. Снегопады парализовали Британию. Нарушено железнодорожное сообщение, на дорогах – образовались пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Снегопады парализовали Британию. Нарушено железнодорожное сообщение, на дорогах – образовались пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие водители провели ночь в автомобилях, оказавшись в снежном плену. С перебоями работают аэропорты. Пассажирам советуют проверять статус своих рейсов
В стране введен красный уровень погодной опасности. Все школы закрыты, жителям страны рекомендуют не выходить без необходимости из дома.