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Мощные снегопады в Великобритании: на дорогах образовались пробки, нарушено железнодорожное сообщение

02 марта 2018 13:43
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Новости Великобритании. Снегопады парализовали Британию. Нарушено железнодорожное сообщение, на дорогах – образовались пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные снегопады в Великобритании: на дорогах образовались пробки, нарушено железнодорожное сообщение -1

Многие водители провели ночь в автомобилях, оказавшись в снежном плену. С перебоями работают аэропорты. Пассажирам советуют проверять статус своих рейсов

Мощные снегопады в Великобритании: на дорогах образовались пробки, нарушено железнодорожное сообщение -4

В стране введен красный уровень погодной опасности. Все школы закрыты, жителям страны рекомендуют не выходить без необходимости из дома.

Мощные снегопады в Великобритании: на дорогах образовались пробки, нарушено железнодорожное сообщение -6

Мощные снегопады в Великобритании: на дорогах образовались пробки, нарушено железнодорожное сообщение -8

# Снегопады # Фотофакт

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