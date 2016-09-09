В Италии автомобиль въехал в толпу людей: среди раненых – младенец

Новости Италии. На итальянском острове Сардиния автомобиль врезался в толпу людей. Пострадали около 30 человек. Среди раненых – младенец. В этот день итальянцы отмечали местный праздник, поэтому в городе было многолюдно. После происшествия толпа заблокировала машину виновника, а когда мужчина вышел из авто, кто-то нанес ему четыре ножевых ранения. Правоохранители проводят проверку инцидента. Не исключено, что в момент наезда виновник происшествия был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.