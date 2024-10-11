Мощная магнитная буря 4 уровня накрыла Землю

Ядро облака из солнечной плазмы от вспышки звезды класса X1.9 достигло Земли и стало причиной мощной электромагнитной бури четвертого уровня, почти достигнув пятого по активности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.



Удар плазмы о «магнитный щит» Земли нарушил работоспособность радиокоммуникационных систем и стал причиной появления множества полярных сияний , охвативших страны Европы, РФ, США и Канаду.

Время завершения бури еще неизвестно, но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Уровень активности Солнца обычно меняется с периодичностью в 11 лет. В сентябре 2017 года Солнце вступило в длительную «спячку» после мощнейшей вспышки класса X9.3, которая продолжалась до мая 2020 года. С тех пор солнечная деятельность резко возросла, и текущий цикл (SC25) заметно превосходит предыдущий.