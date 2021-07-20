МОК принял новый девиз для Олимпиады

Новости Японии. У Олимпиады новый девиз. К уже известной всеми фразе «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято единогласно и утверждено Международным олимпийским комитетом.

Напомним, первоначальный девиз Игр оставался неизменным с 1894 года. Пьер де Кубертен позаимствовал эти три слова у французского священника и посчитал, что именно они отражают цель атлетов всего мира.