Мохамед Сиссе: сейчас в Республике Мали все проснулись. Мы видим, где сейчас правда

Григорий Азаренок, СТВ:

Все-таки Запад в своей пропаганде, в своей колониальной политике в мире, он предлагает некие плюшки, он предлагает стеклянные бусы, но блестят они красиво. Они говорят о том, что мы поможем вас и накормим, и победим болезни и так далее. Но почему все-таки народы, в частности Мали, выбирают в себе в друзья Беларусь, Россию, другие независимые государства?

Мохамед Сиссе, директор компании «Сколарис Финанс», амбассадор Форума «Глобал вижн – Россия – Африка – Беларусь» Республики Мали:

Очень хороший вопрос. Потому что мы эту песню долго слушали от европейцев. Мы молодежь, мы последнее поколение, которые получили шанс уезжать из страны, учиться в таком государстве, как Россия, где мы познакомились с другими менталитетами, другими и ценностями. Мы быстро все поняли. Исходя из истории. Если брать историю Африки, кто нам вредил все это время? Если бы они хотели нас развивать, мы бы и развились давно. Поэтому сейчас мы, последнее поколение, все проснулись. Мы видим правду. Мы видим, где правда.