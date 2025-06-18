Мохамед Сиссе о Западе: может быть, где-то мы получили какие-то плюсы от них, но негатива больше

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим сотрудничество Беларуси и стран Африки. В эфире председатель движения «Союз» Сергей Лущ и директор компании «Сколарис Финанс», амбассадор Форума «Глобал вижн – Россия – Африка – Беларусь» Республики Мали Мохамед Сиссе.

Григорий Азаренок, СТВ:

Расскажите, как развивалась вот эта история, какие трагедии пережила, в частности, Мали.

Мохамед Сиссе, директор компании «Сколарис Финанс», амбассадор Форума «Глобал вижн – Россия – Африка – Беларусь» Республики Мали:

Во-первых, после Первой мировой войны решили разделить Африку по кусочкам. Что потом? Потом Вторая мировая война. Прошла мобилизация, захватили наши ресурсы. Все идет к войне на помощь Франции. Да, может быть, где-то мы получили какие-то плюсы, и они возвращаются, но негатив больше. Негатив больше, чем что-то позитивное мы получили. Эта история просто нас всю жизнь отражала.