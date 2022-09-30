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Британцы вынуждены есть холодную еду, чтобы сэкономить на электричестве

30 сентября 2022 08:30
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Новости Великобритании. Британцы вынуждены есть холодную еду, чтобы сэкономить на электричестве. Об этом сообщила крупнейшая газета страны The Guardian, ссылаясь на итоги проведенного социсследования. Практически все жители королевства сказали, что энергокризис значительно снизил их уровень жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы вынуждены есть холодную еду, чтобы сэкономить на электричестве-1

Но самым шокирующим стал тот факт, что более 10 % семей в целях экономии денег перестали готовить еду на плите. Люди вынуждены довольствоваться холодной и не требующей приготовления пищей. Кроме того, 25 % британцев серьезно сократили список продуктов, с которым отправляются в магазин. Сэкономленные средства уходят на покупку товаров первой необходимости, а также оплату счетов за газ и электричество. Вместе с тем британцам придется еще туже затянуть пояса. С 1 октября в королевстве снова дорожают тарифы.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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