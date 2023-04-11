Прямой эфир

Минобороны РФ: США создают компоненты биооружия рядом с границами России

11 апреля 2023 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анализ мест расположения американских биологических объектов в ЛНР, ДНР и Херсонской области показал, что Штаты занимаются созданием компонентов биологического оружия в непосредственной близости от границ Российской Федерации. Об этом заявил во вторник, 11 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По факту анализа более двух тысяч документов и свидетельств очевидцев, в Российской Федерации нет сомнений, что Америка, прикрываясь обеспечением глобальной безопасности, осуществляет исследовательскую деятельность двойного назначения, приводит слова Кириллова РИА Новости. И в эту деятельность входит работа над созданием компонентов биооружия. Он также отметил, что известны конкретные фамилии должностных лиц, которые были задействованы в организации военно-биологических исследований на территории Штатов и Украины.

Кириллов обратил внимание, что факты, озвученные оборонным ведомством РФ США не опровергают, сомнений в подлинности документов нет и у западных государств.

# Оружие и боеприпасы # Игорь Кириллов

Другие новости рубрики

Все новости
Воздушное пространство России и Украины будет закрыто для авиарейсов в Европу до 2029 года
11 апреля 2023 10:04

Воздушное пространство России и Украины будет закрыто для авиарейсов в Европу до 2029 года

Арестович заявил о возможности Украины создать ядерное оружие за полгода
11 апреля 2023 09:46

Арестович заявил о возможности Украины создать ядерное оружие за полгода

Глава комитета Госдумы РФ заявил, что мобилизацию в России пока не планируют
11 апреля 2023 09:25

Глава комитета Госдумы РФ заявил, что мобилизацию в России пока не планируют