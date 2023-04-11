Минобороны РФ: США создают компоненты биооружия рядом с границами России

Анализ мест расположения американских биологических объектов в ЛНР, ДНР и Херсонской области показал, что Штаты занимаются созданием компонентов биологического оружия в непосредственной близости от границ Российской Федерации. Об этом заявил во вторник, 11 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По факту анализа более двух тысяч документов и свидетельств очевидцев, в Российской Федерации нет сомнений, что Америка, прикрываясь обеспечением глобальной безопасности, осуществляет исследовательскую деятельность двойного назначения, приводит слова Кириллова РИА Новости. И в эту деятельность входит работа над созданием компонентов биооружия. Он также отметил, что известны конкретные фамилии должностных лиц, которые были задействованы в организации военно-биологических исследований на территории Штатов и Украины.

Кириллов обратил внимание, что факты, озвученные оборонным ведомством РФ США не опровергают, сомнений в подлинности документов нет и у западных государств.