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Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию с химикатами

11 декабря 2023 14:30
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Спецслужбы Украины готовят против России акцию с применением отравляющих веществ, партия которых была закуплена в Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Он отмечает, что аппарат президента Украины согласовывает действия спецслужб по организации этой провокации. СБУ сотрудничает с украинской компанией «Реалаб», которая занимается импортом химических реактивов и прекурсоров.

По данным Кириллова, через эту компанию была приобретена «небольшая партия» триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании «ХОНИВЕЛ РИСЕЧ КЭМИКЭЛЗ».

# Оружие и боеприпасы # Игорь Кириллов

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