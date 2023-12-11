Спецслужбы Украины готовят против России акцию с применением отравляющих веществ, партия которых была закуплена в Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Он отмечает, что аппарат президента Украины согласовывает действия спецслужб по организации этой провокации. СБУ сотрудничает с украинской компанией «Реалаб», которая занимается импортом химических реактивов и прекурсоров.

По данным Кириллова, через эту компанию была приобретена «небольшая партия» триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании «ХОНИВЕЛ РИСЕЧ КЭМИКЭЛЗ».