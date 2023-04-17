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Минобороны РФ: российские военные отбили две контратаки в зоне СВО

17 апреля 2023 05:54
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Российские войска группировки «Центр» отбили две контратаки со стороны Вооруженных сил Украины на двух участках, сообщает оборонное ведомство Российской Федерации.

Речь идет о двух участках в зоне специальной военной операции: Червоно-Дибровском и Ямполовском, информирует РИА Новости. Сообщается, что российской разведкой обнаружено перемещение украинской десантно-штурмовой бригады . По ней со стороны российских военных нанесен ракетный удар. На втором участке украинские войска попытались вернуть позиции. В результате огневого поражения они были отброшены, есть потери со стороны украинских военных, сообщает руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

# Международная политика # Александр Савчук

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