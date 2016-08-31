Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон подал в отставку ради президентского кресла

Новости Франции. В отставку с прицелом на президентство. Министр экономики и промышленности Франции покинул свой пост, чтобы баллотироваться в президенты. Для этих целей 38-летний Эмманюэль Макрон создал целое политическое движение под названием «Вперед!» И количество участников этой политической силы превысило 50 тысяч человек и позиционирует они себя как «ни левые, ни правые». Отметим, что ранее о своих намерениях бороться за главный в стране пост заявили бывший премьер-министр, а также экс-президент Пятой республики Николя Саркози, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.