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Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон подал в отставку ради президентского кресла

31 августа 2016 07:26
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Новости Франции. В отставку с прицелом на президентство. Министр экономики и промышленности Франции покинул свой пост, чтобы баллотироваться в президенты. Для этих целей 38-летний Эмманюэль Макрон создал целое политическое движение под названием «Вперед!» И количество участников этой политической силы превысило 50 тысяч человек и позиционирует они себя как «ни левые, ни правые». Отметим, что ранее о своих намерениях бороться за главный в стране пост заявили бывший премьер-министр, а также экс-президент Пятой республики Николя Саркози, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы во Франции

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