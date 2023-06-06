Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении верхней части ГЭС после обстрела

В результате обстрела территории верхняя часть Каховской гидроэлектростанции разрушена, началось затопление. Об этом проинформировал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости.

Он сообщил, что сама дамба разрушений не получила. Леонтьев уточнил, что два попадания в верхнюю часть ГЭС произошли в ночь на 5 июня. Уровень воды после ЧП ниже по течению поднялся на два с половиной метра, на месте происшествия работают экстренные службы.

Необходимости в эвакуации жителей города нет. Леонтьев не исключает, перемещение населения в безопасное место с территории, которая находится ниже по течению, возможно, понадобится. Речь идет о Корсунках и Днепрянах. В зоне подтопления могут оказаться около 300 домов. Администрация эвакуировать людей готова при первой необходимости.