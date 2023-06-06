Число случаев отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 51

Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до пятьдесят одного человека. Из них шестнадцать пострадавших спасти не удалось, информирует ТАСС со ссылкой на здравоохранение региона.

По данным профильного ведомства, большинство пострадавших находятся в средне-тяжелом состоянии. У некоторых пациентов наблюдается положительная динамика.

Как сообщалось, о чрезвычайном происшествии в Ульяновской области стало известно в понедельник, 5 июня. Поступила информация о массовом отравлении сидром, после чего в регионе началась проверка. Небезопасный алкоголь в торговую сеть поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Он задержан. По факту отравления суррогатным сидром возбуждено уголовное дело.