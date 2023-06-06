Немцы больше не верят сказкам про дешёвые продукты

Новости Германии. Немцы больше не верят в прекращение роста цен и смотрят в будущее с пессимизмом. Таковы данные социсследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подавляющее большинство полагает, что приостановившийся рост цен возобновится в ближайшие месяцы. 70 % опрошенных ожидают повышения стоимости продуктов питания. К увеличению счетов за электричество готовится 69 %. Еще 65 % полагают, что вырастут цены и на бензин. Почти половина респондентов уже сейчас покупает лишь самое необходимое.