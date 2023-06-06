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Немцы больше не верят сказкам про дешёвые продукты

06 июня 2023 06:16
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Новости Германии. Немцы больше не верят в прекращение роста цен и смотрят в будущее с пессимизмом. Таковы данные социсследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы больше не верят сказкам про дешёвые продукты-1

Подавляющее большинство полагает, что приостановившийся рост цен возобновится в ближайшие месяцы. 70 % опрошенных ожидают повышения стоимости продуктов питания. К увеличению счетов за электричество готовится 69 %. Еще 65 % полагают, что вырастут цены и на бензин. Почти половина респондентов уже сейчас покупает лишь самое необходимое.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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