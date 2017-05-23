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Мэр Манчестера – о жертвах теракта: это были дети, молодые люди и их семьи

23 мая 2017 10:50
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Новости Великобритании. Манчестер приходит в себя после ночной трагедии. Но обстановка остается напряженной. Общественный транспорт города все еще работает с перебоями. Чтобы помочь людям, бесплатно работает такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меры безопасности в Манчестере усилены. Правоохранители заступили на усиленный график. С воздуха территорию патрулируют вертолеты.

Энди Бернем, мэр Манчестера:
Трудно поверить в то, что произошло здесь за последние несколько часов, и выразить словами шок, гнев и боль, которые мы чувствуем сегодня. Это были дети, молодые люди и их семьи, и те, кто виновен, решили терроризировать и убивать. Это был злой поступок.  Мы скорбим сегодня, но мы сильны.

Мэр Манчестера – о жертвах теракта: это были дети, молодые люди и их семьи-1

В настоящее время в посольстве Беларуси в Лондоне выясняют, были ли среди погибших и пострадавших белорусы. Мы связались с нашими дипломатами.

Олег Ермолович, советник посла Беларуси в Великобритании:
В настоящее время по гражданам Беларуси данных нет, пострадавших. Полиция нам пока по национальностям ничего не сообщала.

Тем временем британский премьер Тереза Мэй назначила экстренное заседание и сообщила о временной приостановке предвыборной кампании. Правительство страны заверило граждан, что правоохранительные органы делают все возможное для расследования обстоятельств случившегося.

# Фотофакт # Анастасия Колесник # Теракт в Манчестере

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