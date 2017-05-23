Мэр Манчестера – о жертвах теракта: это были дети, молодые люди и их семьи

Новости Великобритании. Манчестер приходит в себя после ночной трагедии. Но обстановка остается напряженной. Общественный транспорт города все еще работает с перебоями. Чтобы помочь людям, бесплатно работает такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меры безопасности в Манчестере усилены. Правоохранители заступили на усиленный график. С воздуха территорию патрулируют вертолеты.

Энди Бернем, мэр Манчестера:

Трудно поверить в то, что произошло здесь за последние несколько часов, и выразить словами шок, гнев и боль, которые мы чувствуем сегодня. Это были дети, молодые люди и их семьи, и те, кто виновен, решили терроризировать и убивать. Это был злой поступок. Мы скорбим сегодня, но мы сильны.