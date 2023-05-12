Медведев заявил, что Зеленский может убить себя по примеру Гитлера

Президент Украины Владимир Зеленский может наложить на себя руки. Так считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Ранее украинский лидер заявил, что представители власти РФ закончат плохо, а может быть, даже умрут не своей смертью. На слова Зеленского отреагировал Медведев. На своей странице в соцсетях зампред Совбеза написал, что о том, кто и как умрет, мы знать не можем. При этом он отметил, что у украинского президента есть шанс покончить с жизнью. «Окочурится, совершив трусливое самоубийство», – подытожил Медведев, напомнив о смерти Гитлера.