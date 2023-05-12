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Медведев заявил, что Зеленский может убить себя по примеру Гитлера

12 мая 2023 12:02
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Президент Украины Владимир Зеленский может наложить на себя руки. Так считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС. 

Ранее украинский лидер заявил, что представители власти РФ закончат плохо, а может быть, даже умрут не своей смертью. На слова Зеленского отреагировал Медведев. На своей странице в соцсетях зампред Совбеза написал, что о том, кто и как умрет, мы знать не можем. При этом он отметил, что у украинского президента есть шанс покончить с жизнью. «Окочурится, совершив трусливое самоубийство», – подытожил Медведев, напомнив о смерти Гитлера. 

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дмитрий Медведев

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