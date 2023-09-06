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Матеуш Моравецкий рассказал о «гигантских фальсификациях»

06 сентября 2023 19:57
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Новости Польши. В Польше идет напряженная избирательная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К парламентским выборам пристальное внимание со стороны общественности, но никак не самих поляков.

Матеуш Моравецкий рассказал о «гигантских фальсификациях»-1

Недавний соцопрос показал: менее 50 % граждан соседней страны собираются принять участие в референдуме в октябре. Хотя чему удивляться? Известно же, в Польше народ давно никого не выбирает. Все идет по намеченному сценарию заокеанских друзей.

Немало и тех, кто говорит, что предстоящие выборы в Польше могут быть сфальсифицированы. Тут на днях Моравецкий посоветовал всем наблюдателям учитывать негативный опыт проведения «драматичных» местных выборов в 2014 году. На них, как сегодня подтвердит уже каждый, произошли «гигантские фальсификации» при подсчете голосов. Ну и дополнил, что якобы созданы дополнительные инструменты перепроверки голосов.

# Выборы # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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